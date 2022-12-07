Роналду - о выходе сборной Португалии в четвертьфинал ЧМ-2022: Исторический результат

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о победе своей команды над сборной Швейцарии (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Удивительный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем мировом футбольном турнире. Роскошная демонстрация команды, наполненной талантом и молодостью. Мои поздравления. Мечта жива! До конца! Вперед, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре команда Криштиану сыграет против сборной Марокко. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 18:00 по Москве.