Доннарумма рассказал, что будет рад победе «Наполи» в чемпионате Италии

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от завершения чемпионата Италии.

Отмечается, что несмотря на то, что вратарь выступал за «Милан», он желает победу «Наполи» в Серии А.

«Когда я стал игроком «Милана», моя любовь к Неаполю поутихла, но это не значит, что я перестал любить его. Это мой город, в этом я не сомневаюсь. Я буду очень счастлив, если «Наполи» станет чемпионом Италии», – приводят слова 23-летнего голкипера итальянская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Наполи» лидирует в итальянском чемпионате, набрав 41 очко после 15 проведенных встреч.