Агент Мартинеса объяснил неудачное выступление своего клиента на ЧМ-2022

Агент форварда «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, Алехандро Камачо назвал причину спада формы своего клиента на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что аргентинского игрока мучают боли в лодыжке.

«Лаутаро выступает на мундиале с травмой лодыжки. Ему делает уколы, чтобы избавить игрока от сильнейшей боли. Он старается не думать об этом и как только Мартинес сможет восстановиться, вы все поймете, что он — лучший игрок мира», – приводят слова Камачо аргентинские СМИ,

Добавим, что на текущем мировом первенстве выходил на поле в составе сборной Аргентины четыре раза и не отметился результативными действиями.