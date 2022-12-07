World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Мартинеса объяснил неудачное выступление своего клиента на ЧМ-2022

По словам представителя, на мундиале футболист сборной Аргентины играет на уколах.
07 декабря 2022 23:37
автор: Глеб Шевяков

Агент форварда «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, Алехандро Камачо назвал причину спада формы своего клиента на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что аргентинского игрока мучают боли в лодыжке.

«Лаутаро выступает на мундиале с травмой лодыжки. Ему делает уколы, чтобы избавить игрока от сильнейшей боли. Он старается не думать об этом и как только Мартинес сможет восстановиться, вы все поймете, что он — лучший игрок мира», – приводят слова Камачо аргентинские СМИ,

Добавим, что на текущем мировом первенстве выходил на поле в составе сборной Аргентины четыре раза и не отметился результативными действиями.

Это интересно:
Агент Мартинеса объяснил неудачное выступление своего клиента на ЧМ-2022
По словам представителя, на мундиале футболист сборной Аргентины играет на уколах.
07.12.2022 23:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Доннарумма рассказал, что будет рад победе «Наполи» в чемпионате Италии
Клуб из Неаполя занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А.
07.12.2022 23:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роналду - о выходе сборной Португалии в четвертьфинал ЧМ-2022: Исторический результат
Команда Криштиану разгромила сборную Швейцарии.
07.12.2022 23:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Винисиус считает, что Неймар может принести победу сборной Бразилии на ЧМ-2022
9 декабря бразильская команда сыграет со сборной Хорватии в четвертьфинале турнира.
07.12.2022 22:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-игрок «Челси» Терри заявил, что Моуринью готов на все ради победы 
Английский футболист долгие годы играл под руководством португальца в составе «пенсионеров».
07.12.2022 22:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пресс-аташе сборной Бразилии выкинул кота, взяв его за шкирку (видео)
Животное появилось на пресс-конференции, посвященной матчу против Хорватии.
07.12.2022 22:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Де Брейне отреагировал на завершение карьеры Азара в сборной Бельгии 
Форвард «Реала» принял решение уйти из сборной после выступления на ЧМ-2022.
07.12.2022 22:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Астон Вилла» готова продать полузащитника Коутиньо
Бразильский хавбек не входит в планы наставника клуба из Бермингема.
07.12.2022 21:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Суперкомпьютер предсказал сборной Бразилии победу на чемпионате мира в Катаре
Осталось восемь национальных команд.
07.12.2022 21:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Флик остался главным тренером сборной Германии
Он будет готовить команду к чемпионату Европы 2024 года.
07.12.2022 21:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Смолкин испугался повестки, Щербакова гастролирует в Катаре, Морозова «развелась» с Нарижным. Что нового в фигурном катании
Одна из главных новостей фигурного катания: распался танцевальный дуэт Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного, созданный лишь перед началом этого сезона, но успевший зарекомендовать себя как один из лучших в стране.
Нидерланды и Аргентина «обречены» на 0:0? Главные цифры ЧМ-2022
Подводим самые интересные статистические итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Зачем нужен Роналду, если есть Гонсалу Рамуш?! Как Португалия отгрузила шесть мячей Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Героем матча Португалия - Швейцария (6:1) стал Гонсалу Рамуш, который вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик нынешнего чемпионата мира и вывел свою команду в 1/4 финала на Марокко.
Пепе забил в 39 лет! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«А я предупреждал, что так и будет». Александр Мостовой — о фиаско Испании на ЧМ-2022
Бывший лидер «Сельты» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 по пенальти).
Буну переплюнул Акинфеева! Как Испания вылетела с ЧМ-2022, не забив все три пенальти марокканскому вратарю
Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, сенсационно переиграв испанцев (0:0, пенальти - 3:0).
Делай как Эрве Ренар! Тренер Саудовской Аравии — главный фитнес-красавчик ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии запомнилась на чемпионате мира в Катаре не только сенсационной победой над аргентинцами, но и внешним видом своего главного тренера. В 54 года француз Эрве Ренар выглядит как суператлет. Таким кубикам пресса и бицепсам при полном отсутствии лишнего веса позавидуют многие.
«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга
В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика