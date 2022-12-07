Сестра Роналду Элма заявила, что Криштиану отдохнул перед следующей игрой

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, высказалась о том, что ее брат остался в запасе сборной Португалии на матч против Швейцарии (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Сила Португалии остался на скамейке запасных и, хорошо, что он отдохнул, пусть другие играют и становятся частью событий. Зачем утруждаться? Мы выиграли, теперь надо думать о следующем матче.

Я только попрошу один процент убогих лицемеров закрыть свои рты и не плевать на тарелку, с которой ешь.

Поддержите Португалию, кто бы ни играл, сборная Португалии - это команда, это не только Роналду. Проявите уважение к команде, и особенно к Роналду, Роналду вечен, никто никогда не забудет о твоих достижениях. Горжусь тобой мой брат, за все, что ты делаешь, а другие - это другие», - написала Элма Авейру в социальных сетях.

В матче 1/8 финала Роналду остался в запасе и вышел на поле на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями. В четвертьфинале сборная Португалии 10 декабря сыграет с командой Марокко.