В сборной Германии произошел раскол на игроков «Баварии» и остальных

Немецкая пресса начинает разбирать неудачное выступление своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Сообщается, что внутри сборной Германии произошел раскол, футболисты были недовольны, что главный тренер Ханс-Дитер Флик предпочитал игроков «Баварии» остальным. В числе недовольных называют Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити», Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» и Кая Хаверца из «Челси». Футболисты были недовольны не только тем, что не играют, но и тем, что в стартовом составе продолжает выходить знакомый Флику по «Баварии» Никлас Зюле, хотя он сейчас выступает в дортмундской «Боруссии».

Пресса не исключает, что проблемы начались из-за споров по акции с закрытыми ртами по поддержке ЛГБТ, которую поддержали лишь Горецка и Мануэль Нойер.

Напомним, что сборная Германии заняла третье место в группе, набрав в трех матчах 4 очка и уступив команде Испании по разнице забитых и пропущенных мячей.