«Худший тренер в моей карьере»: за что Ди Мария не любит ван Гала

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария обвинил экс-наставника «Манчестер Юнайтед» в предвзятом к себе отношении в период своей карьеры в составе манкунианцев.

«Наши отношения были разорваны, я хотел уехать из «Манчестер Юнайтед» к чертовой матери. Руководство знало, что моей проблемой был Луи ван Гал. Мы выиграли со счетом 3:0, я забил гол и отдал голевую передачу, а на следующий день он позвонил мне, чтобы показать видео с каждым моим неудачным пасом. Худший тренер в моей карьере», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Ди Мария выступал за «МЮ» с 2014 по 2016 год.

Сейчас игрок в составе сборной Аргентины борется за победу на чемпионате мира в Катаре. Команде прелстоит провести четвертьфиналный поединок против Нидерландов.