Шаман Поля Погба опроверг заявление, что он проклял Мбаппе

Шаман экс-игрока «Манчестер Юнайтед», вернувшегося в «Ювентус», Поля Погба опроверг заявление Матиа Погба, что он занимался проклятиями по просьбе футболиста.

«Поль никогда не просил меня околдовать Килиана Мбаппе ни в матче «ПСЖ» против «Манчестер Юнайтед», ни по какому-либо другому поводу. Единственный раз, когда мы говорили о Килиане, произошел во время телефонного разговора во время чемпионата мира по футболу 2018 года», - сказал шаман, которого французская пресса представила под именем Бираме Д.

Напомним, что Матиа Погба является подозреваемым по делу о похищении своего брата Поля с целью вымогательства денежных средств.

Сборная Франции стала победителем чемпионата мира 2018 года в России.