Рональд де Бур: Месси умеет ждать нужного момента

Экс-футболист сборной Нидерландов Рональд де Бур высказался о капитане команды Аргентины Лионеле Мессии.

«Всегда приятно смотреть на игру Месси. В 35 лет он постоянно находится в движении. Он не отрабатывает в обороне, потому что ждет подходящего момента. В матче против Австралии он снова забил первый гол», - сказал де Бур испанским журналистам.

Матч четвертьфинала чемпионата мира-2022 Нидерланды - Аргентина пройдет 9 декабре в катарском Лусаиле и начнется в 22:00 по Москве.