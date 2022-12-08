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Рональд де Бур: Месси умеет ждать нужного момента

9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в четвертьфинале ЧМ-2022.
08 декабря 2022 10:25
автор: Максим Скороходов

Экс-футболист сборной Нидерландов Рональд де Бур высказался о капитане команды Аргентины Лионеле Мессии.

«Всегда приятно смотреть на игру Месси. В 35 лет он постоянно находится в движении. Он не отрабатывает в обороне, потому что ждет подходящего момента. В матче против Австралии он снова забил первый гол», - сказал де Бур испанским журналистам.

Матч четвертьфинала чемпионата мира-2022 Нидерланды - Аргентина пройдет 9 декабре в катарском Лусаиле и начнется в 22:00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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