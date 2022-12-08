Магуайер заявил, что сборная Англии верит, что может выиграть чемпионат мира в Катаре

Защитник сборной Англии Гарри Магуайер рассказал, как национальная команда изменилась с чемпионата мира 2018 года в России.

«Мы тогда вышли в полуфинал, и я думаю, что многие ребята были этому счастливы. Полуфиналу. Мы знали, как бы он не закончился, мы вернемся домой героями. Я думаю, что теперь у нас есть вера в то, что мы должны выиграть чемпионат мира, что позитивно на нас влияет. Конечно, мы знаем, это будет тяжело сделать. Я думаю, что пять или шесть команд придерживаются такого же мнения. Но в 2018 году мы, вероятно, не были одной из тех команд, которая была готова к победе», - сказал Магуайер английским журналистам.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Англии сыграет против команды Франции. Матч пройдет 10 декабря в Эль-Хауре не стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22:00 по Москве.