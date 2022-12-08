Халилходжич рассказал о проблемах сборной Марокко

Вахид Халилходжич рассказал о проблемах в сборной Марокко в бытность свою главным тренером этой команды.

«Руководство давило на меня в течение долгого времени. Оно желало, чтобы я взял в команду трех игроков, без которых мы отлично справлялись. Я не поддался на их провокации, потому что так я бы потерял авторитет.

Некоторые футболисты вообще отказывались играть за Марокко, потому что их друзья хотели, чтобы они выступали за Испанию, Италию или Францию. А во время мундиаля они передумали», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре африканская команда дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с Португалией.