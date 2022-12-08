Айртон может стать одноклубником Жиго

Защитник «Фламенго» Лукас Айртон, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», может перейти во французский «Марсель».

По информации иностранных журналистов, провансальцы заинтересованы в приобретении бразильца, выступающего на родине на правах аренды.

Добавим, что в «Марселе» выступает еще один бывший игрок обороны красно-белых - Самуэль Жиго.

После перехода из «Спартака» во «Фламенго» Айртон провел 41 матч в Бразилии, в котором забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

Также в составе своей команды футболист становился обладателем Кубка Либертадорес.