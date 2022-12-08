Роналду пригрозил покинуть сборную Португалии из-за конфликта с Сантушем

Криштиану Роналду пригрозил покинуть сборную Португалии из-за конфликта с главным тренером команды Фернанду Сантушем.

По информации португальской прессы, о таком шаге игрок впервые задумался после поражения португальцев в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 от Южной Кореи (1:2). Напомним, тогда Сантуш заменил футболиста на 65-й минуте.

Встречу 1/8 финала против Швейцарии Роналду начал на скамейке запасных, однако в конце второго тайма появился на поле. К тому моменту португальцы уже выигрывали со счетом 5:1.

В четвертьфинале мундиаля команду Сантуша ждет противостояние с Марокко.

Добавим, что перед стартом ЧМ Роналду остался без клуба, поскольку «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт из-за скандального интервью форварда.