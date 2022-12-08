Почеттино дал совет французам, как сдержать Кейна

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, как можно сдержать нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

«Нужно всегда оставаться сосредоточенным на том, где находится Кейн, потому что он может найти передачей Сака, Фодена, Грилиша, Рэшфорда. Если он контролирует мяч, необходимо, чтобы линия обороны быстро опустилась», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, англичане и французы сыграют друг с другом в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Встреча пройдет 10 декабря, начало в 22.00 по московскому времени.