World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Почеттино дал совет французам, как сдержать Кейна

Франция и Англия встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022.
08 декабря 2022 12:20
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, как можно сдержать нападающего сборной Англии Гарри Кейна.

«Нужно всегда оставаться сосредоточенным на том, где находится Кейн, потому что он может найти передачей Сака, Фодена, Грилиша, Рэшфорда. Если он контролирует мяч, необходимо, чтобы линия обороны быстро опустилась», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, англичане и французы сыграют друг с другом в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре. Встреча пройдет 10 декабря, начало в 22.00 по московскому времени.

Это интересно:
«Пусть танцуют»: Ловрен заступился за бразильских футболистов на ЧМ-2022
Манера южноамерианцев отмечать забитые мячи едва не привела к скандалу на мундиале.
08.12.2022 12:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Почеттино дал совет французам, как сдержать Кейна
Франция и Англия встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022.
08.12.2022 12:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роналду пригрозил покинуть сборную Португалии из-за конфликта с Сантушем
ЧМ-2022 явно не задался для футболиста.
08.12.2022 11:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Айртон может стать одноклубником Жиго
Бразилец может воссоединиться со своим бывшим одноклубником по «Спартаку» в «Марселе».
08.12.2022 11:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Халилходжич рассказал о проблемах сборной Марокко
Специалист работал с командой ранее.
08.12.2022 10:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Магуайр заявил, что сборная Англии верит, что может выиграть чемпионат мира в Катаре
«Львы» дошли до четвертьфинала.
08.12.2022 10:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рональд де Бур: Месси умеет ждать нужного момента
9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в четвертьфинале ЧМ-2022.
08.12.2022 10:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Шаман Поля Погба опроверг заявление, что он проклял Мбаппе
Раскол в сборной Франции пытался внести брат Поля Матиа.
08.12.2022 10:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Худший тренер в моей карьере»: за что Ди Мария не любит ван Гала
Аргентинец нелестно отозвался об именитом специалисте.
08.12.2022 09:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Названо имя приемника Энрике во главе сборной Испании
«Фурия роха» покинула чемпионат мира в Катаре на стадии 1/8 финала.
08.12.2022 09:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Смолкин испугался повестки, Щербакова гастролирует в Катаре, Морозова «развелась» с Нарижным. Что нового в фигурном катании
Одна из главных новостей фигурного катания: распался танцевальный дуэт Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного, созданный лишь перед началом этого сезона, но успевший зарекомендовать себя как один из лучших в стране.
Нидерланды и Аргентина «обречены» на 0:0? Главные цифры ЧМ-2022
Подводим самые интересные статистические итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Зачем нужен Роналду, если есть Гонсалу Рамуш?! Как Португалия отгрузила шесть мячей Швейцарии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Героем матча Португалия - Швейцария (6:1) стал Гонсалу Рамуш, который вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик нынешнего чемпионата мира и вывел свою команду в 1/4 финала на Марокко.
Пепе забил в 39 лет! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«А я предупреждал, что так и будет». Александр Мостовой — о фиаско Испании на ЧМ-2022
Бывший лидер «Сельты» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсационном поражении сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 по пенальти).
Буну переплюнул Акинфеева! Как Испания вылетела с ЧМ-2022, не забив все три пенальти марокканскому вратарю
Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, сенсационно переиграв испанцев (0:0, пенальти - 3:0).
Делай как Эрве Ренар! Тренер Саудовской Аравии — главный фитнес-красавчик ЧМ-2022
Сборная Саудовской Аравии запомнилась на чемпионате мира в Катаре не только сенсационной победой над аргентинцами, но и внешним видом своего главного тренера. В 54 года француз Эрве Ренар выглядит как суператлет. Таким кубикам пресса и бицепсам при полном отсутствии лишнего веса позавидуют многие.
«Отдайте ему сразу все медали!» Как Большунов и Клэбо скучают друг без друга
В Кубках России и мира по лыжным гонкам прошло по два этапа. Наш Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо одержали несколько побед, но в общих зачетах идут только вторыми.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика