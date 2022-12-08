«Пусть танцуют»: Ловрен заступился за бразильских футболистов на ЧМ-2022

Защитник питерского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал действия бразильских игроков во время празднования забитых мячей.

«Бразильцы? Пусть они танцуют. Не вижу в этом какого-либо неуважения. В каждом бразильце живет музыка. Я знаю, как они живут, и не вижу в их танцах ничего страшного. Конечно, всё имеет разумные пределы», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, каждый своя мяч в ворота корейцев в матче 1/8 финала ЧМ-2022 бразильцы отмечали танцами, что вызвало негативную реакцию у соперников.

Четвертьфинал Хорватия - Бразилия пройдет 9 декабря. Начало в 18.00 по московскому времени.