Азар заявил, что хочет стать президентом США

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признался, что согласился бы поменяться местами с президентом США Джо Байденом.

«С каким любым человеком на планете я хотел бы поменяться местами? С Джо Байденом. Хотя бы на пять минут.

Быть президентом Соединенных Штатов… Ух ты! Эден Азар - президент Соединенных Штатов. Круто звучит, не так ли? Белый дом и я, растянувшийся в кабинете с сигарой», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, сборная Бельгии покинула мундиаль по итогам группового этапа, не сумев выйти в 1/8 финала турнира. Четыре года назад Азар стал бронзовым призером ЧМ в России.