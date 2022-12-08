Роналду не планирует покидать сборную Португалии во время ЧМ-2022

В Федерации футбола Португалии заявили, что Криштиану Роналду не собирался покидать сборную Португалии во время ЧМ-2022 из-за конфликта с главным тренером команды Фернанду Сантушем.

«Новости, выпущенные в этот четверг, сообщают, что Криштиану Роналду пригрозил покинуть сборную во время разговора с Фернанду Сантушем, тренером национальной команды. В Федерации футбола Португалии заявляют, что капитан национальной команды Роналду ни разу не угрожал покинуть сборную во время турнира в Катаре.

Роналду каждый день пополняет свой список достижений в составе сборной страны. Это необходимо уважать, ведь это свидетельствует о несомненной преданности национальной команде. Его самоотверженность была продемонстрирована тогда, когда это было необходимо - во время победного матча со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022.

Вся национальная команда - игроки, тренеры, представители федерации, как и прежде, с самого первого дня, настроены на то, чтобы этот турнир стал лучшим для Португалии», - говорится в заявлении пресс-службы организации.

По информации португальской прессы, о таком шаге игрок впервые задумался после поражения португальцев в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 от Южной Кореи (1:2). Напомним, тогда Сантуш заменил футболиста на 65-й минуте.

Встречу 1/8 финала против Швейцарии Роналду начал на скамейке запасных, однако в конце второго тайма появился на поле. К тому моменту португальцы уже выигрывали со счетом 5:1.

В четвертьфинале мундиаля команду Сантуша ждет противостояние с Марокко.

Добавим, что перед стартом ЧМ Роналду остался без клуба, поскольку «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт из-за скандального интервью форварда.