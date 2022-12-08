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Ивана Кнолль считает, что сборная Хорватии заслуживает победы на ЧМ-2022

«Шашечные» сумели пробиться в четвертьфинал мирового первенства.
08 декабря 2022 14:25

Модель Ивана Кнолль заявила, что сборная Хорватии заслуживает победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В первых матчах, я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Я верю в наших парней, и я надеюсь, что мы идем к финалу», - приводит слова Иваны зарубежная пресса.

Напомним, что в четвертьфинале мирового первенства подопечные Златко Далича сразятся с национальной командой Бразилии. Встреча между соперниками состоится завтра, 9 декабря, в Аль-Райяне.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Англии Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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