Ивана Кнолль считает, что сборная Хорватии заслуживает победы на ЧМ-2022

Модель Ивана Кнолль заявила, что сборная Хорватии заслуживает победы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В первых матчах, я была довольна игрой наших парней, по ходу турнира они только прибавили. Я верю в наших парней, и я надеюсь, что мы идем к финалу», - приводит слова Иваны зарубежная пресса.

Напомним, что в четвертьфинале мирового первенства подопечные Златко Далича сразятся с национальной командой Бразилии. Встреча между соперниками состоится завтра, 9 декабря, в Аль-Райяне.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Англии Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.