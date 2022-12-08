Анчелотти - о ситуации Роналду в сборной Португалии: Он считает, что ему по-прежнему 20 лет

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил ситуацию форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Накануне нападающий не попал в стартовый состав национальной команды на матч против Швейцарии (6:1) на ЧМ-2022.

«Он, возможно, считает, что ему по-прежнему 20 лет, ведь он так заботится о своем теле. Но в этой сборной очень серьезная конкуренция», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что в четвертьфинале мирового первенства португальцы встретятся со сборной Марокко, которая ранее сенсационно выбила из турнира Испанию.