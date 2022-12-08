Руслан Пименов: Даже если Россия выиграет Кубок Азии, на ЧМ нас все равно не пустят

- Все больше разговоров о том, что России нужно переходить в азиатскую конференцию. Как вы к этому относитесь?

- Не понимаю этих разговоров. С нами в Европе отказывались играть, в Азии тоже не все страны дружественные в отношении России. Они тоже могут отказаться с нами играть. Например, Япония, Южная Корея.

- Думал, политики мы не будем касаться.

- Это собственно реальность, а не политика. Уровень азиатских команд мы все увидели в Катаре. Откуда такое мнение, что Кубок Азии может стать для нас легкой прогулкой. Предположим, если даже мы его выиграем, на чемпионат мира нас все равно не пустят. Поэтому все эти разговоры считаю бессмысленными.