Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании

Руслан Пименов: Даже если Россия выиграет Кубок Азии, на ЧМ нас все равно не пустят

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов высказал свое мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конференцию.