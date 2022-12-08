Луис де ла Фуэнте станет новым главным тренером сборной Испании

Пресс-служба Королевской федерации испанского футбола (RFEF) сообщает, что Луис де ла Фуэнте станет главным тренером национальной команды. Ранее эту должность покинул Луис Энрике.
Отмечается, что кандидатура специалиста должна пройти процедуру одобрения советом директоров RFEF. При этом презентация нового наставника запланирована на 12 декабря.
Напомним, что накануне испанцы не смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре, уступив сборной Марокко.
источник: Королевская федерация футбола Испании