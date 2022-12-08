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Александр Григорян – о Дзюбе: Вся сложность его ситуации заключается в отсутствии мотивации

Отечественный специалист уверен, что игрок еще может себя проявить на уровне РПЛ.
08 декабря 2022 16:00
автор: Дарья Савинова

Известный российский тренер Александр Григорян высказался по поводу бывшего форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Напомним, что в ноябре этого года футболист расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». Всего в составе турецкой команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

– У таких как Дзюба не бывает сложных положений, когда он мотивирован. Вся сложность его ситуации заключается в отсутствии мотивации. Но если он найдет мотив, то ему все по плечу. Во всяком случае, на нашем внутреннем чемпионате в РПЛ, – сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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