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Анчелотти назвал огромным разочарованием выступление сборной Испании на ЧМ-2022

«Красная фурия» вылетела с турнира на стадии 1/8 финала.
08 декабря 2022 15:57

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о выступлении сборной Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием. Ожиданиями были другими, пусть у них и молодая команда», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что накануне испанцы не смогли пробиться в четвертьфинал мирового первенства, уступив в серии послематчевых пенальти национальной команде Марокко. Теперь африканцы за выход в полуфинал поборются в Португалией.

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