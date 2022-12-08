Анчелотти назвал огромным разочарованием выступление сборной Испании на ЧМ-2022

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о выступлении сборной Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Сборная Испании на чемпионате мира стала огромным разочарованием. Ожиданиями были другими, пусть у них и молодая команда», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что накануне испанцы не смогли пробиться в четвертьфинал мирового первенства, уступив в серии послематчевых пенальти национальной команде Марокко. Теперь африканцы за выход в полуфинал поборются в Португалией.