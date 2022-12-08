Ибрагимович заявил, что хочет победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 ради Месси

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что хочет победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Хочу, чтобы Аргентина выиграла чемпионат мира ради Лионеля Месси», - приводит слова шведа зарубежная пресса.
Напомним, что латиноамериканцы в четвертьфинале мирового первенства сразятся в национальной командой Нидерландов. Встреча состоится завтра, 9 декабря, в Лусаиле.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Испании Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.