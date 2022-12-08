Роналду отреагировал на слухи о его желании покинуть сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на слухи о том, что у него произошел конфликт с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем.

«У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику», - написал футболист в соцсетях.

Напомним, что встречу 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии Роналду начал на скамейке запасных, однако в конце второго тайма появился на поле. К тому моменту португальцы уже выигрывали со счетом 5:1.

К слову, в четвертьфинале мирового первенства команду Сантуша ждет противостояние с Марокко.