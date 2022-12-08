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Геннадий Орлов: Черчесов из ничего создал команду в 2018 году

Футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов считает, что Станислав Черчесов достойный тренер и смог бы работать в Бундеслиге.
08 декабря 2022 17:47

«Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию PRO в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге? Он вполне может там работать. И в Австрии может. Но в Германии не очень любят иностранных тренеров — там своих специалистов достаточно. Черчесов — настоящий тренер. Давайте не будем забывать, он из ничего создал команду в 2018 году. Вот закончился чемпионат мира, и где все эти игроки? Начнем с центрального защитника, который с косичкой сейчас играет. Кутепов. Он же даже получил звание Заслуженного мастера спорта. Как и Зобнин. Они вот Заслуженные мастера спорта? Черчесов после чемпионата мира должен был первым сказать, что нельзя вручать такое звание — они ведь ничего не выиграли. Я помню всех ЗМС Советского Союза и знаю ребят, которые получили это звание за третье место на чемпионате Европы и победу в Кубке УЕФА. А вот эта группа людей, что ж она дальше ничего не показывает? Вот Ерохин играет в «Зените», тоже Заслуженный мастер спорта. Я понимаю, Малком — он заслуженный мастер Бразилии. Клаудиньо и Вендел тоже мастеровитее. Черчесов — настоящий тренер, повторюсь. Но у меня к нему одна претензия — он хотел ребятам сделать хорошее дело. Но ребята не выросли и не стали играть лучше, чем в 2018 году», — сказал Орлов Sport24.

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Геннадий Орлов: Черчесов из ничего создал команду в 2018 году
Футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов считает, что Станислав Черчесов достойный тренер и смог бы работать в Бундеслиге.
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