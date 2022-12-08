Скалони - о матче между сборными Аргентины и Нидерландов: За игрой будет приятно наблюдать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 в Катаре против Нидерландов.

«Любая из восьми команд, оставшихся в гонке, заслуживает того, чтобы выйти в финал. За завтрашней игрой будет приятно наблюдать: это две команды, которые всегда стараются атаковать», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между национальными командами состоится завтра, 9 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Испании Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.