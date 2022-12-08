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Виктор Гусев поспорил с гусем-предсказателем на полуфиналистов ЧМ

Виктор Гусев поспорил с гусем-предсказателем на полуфиналистов ЧМ
08 декабря 2022 19:07

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогнозы на исходы предстоящих 9 и 10 декабря четвертьфиналов чемпионата мира в Катаре — и теперь рискует провести следующий выпуск своего шоу на канале «Суперлига» в ростовом костюме гуся.

В эфире ютуб-шоу Гусев давал прогнозы вместе с гусем по кличке Хиддинк. Птица выбирала миску с флагом сборной, которая должна победить в соответствующем матче. В итоге мнения комментатора и пернатого совпали только в случае с Бразилией, которая обязана обыграть Хорватию.

Для остальных четвертьфиналов выборы разошлись. Если Гусев поставил на Францию, Аргентину и Португалию, то «Хиддинк» вывел в полуфинал соответственно Англию, Нидерланды и Марокко.

По условиям спора, в случае победы птицы комментатор проведет следующий выпуск шоу в ростовом костюме гуся. Напомним, что 9 декабря в Катаре состоятся четвертьфиналы Хорватия — Бразилия и Нидерланды — Аргентина. 10 декабря путевки в 1/2 финала разыграют Марокко с Португалией и Англия с Францией.

источник: «Советский спорт»
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