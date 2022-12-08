World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Черышев заявил, что Де ла Фуэнте временно стал главным тренером сборной Испании

Наставник молодежки сменил на данном посту Луиса Энрике.
08 декабря 2022 20:23
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Дмитрий Черышев уверен, что Луис Де ла Фуэнте не пробудет длительное время на посту главного тренера сборной Испании.

«Что я скажу по поводу нового главного тренера? Ну, я думаю, что это лишь на первое время, пока испанцы будут искать тренера, пока будут разговаривать. Потому что никто не верил, что испанцы попадут в такую ситуацию на чемпионате мира. В данный момент он, наверно, пока будет исполнять обязанности», - приводит слова Черышева «ВсеПроСпорт».

Де ла Фуэнте, руководил молодежной сборной Испании не старше 21 года и выиграл с ней чемпионат Европы. Также команда Де ла Фуэнте побеждала на Евро в возрасте до 19 лет.

В системе национальных испанских команд приемник Луиса Энрике работает с 2013 года.

источник: «ВсеПроСпорт»
Это интересно:
«Роскосмос» показал снимок одного из стадионов чемпионата мира в Катаре с орбиты
На фото запечатлена арена «Аль-Джануб».
08.12.2022 20:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Луис Энрике высказался после ухода с поста главного тренера сборной Испании
Специалист занимал эту должность с 2019 года.
08.12.2022 20:29
Футбол
Дмитрий Черышев заявил, что Де ла Фуэнте временно стал главным тренером сборной Испании
Наставник молодежки сменил на данном посту Луиса Энрике.
08.12.2022 20:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Виктор Гусев поспорил с гусем-предсказателем на полуфиналистов ЧМ
Виктор Гусев поспорил с гусем-предсказателем на полуфиналистов ЧМ
08.12.2022 19:07
Футбол
Скалони - о матче между сборными Аргентины и Нидерландов: За игрой будет приятно наблюдать
Встреча состоится завтра, 9 декабря.
08.12.2022 18:26
Футбол
Александр Тарханов: Можно оставить три-четыре легионера, но акцент должен быть на россиянах
Александр Тарханов: Можно оставить три-четыре легионера, но акцент должен быть на россиянах
Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о возможном ужесточении лимита в РПЛ.
08.12.2022 18:12
Футбол
автор: Савинова Дарья
Геннадий Орлов: Черчесов из ничего создал команду в 2018 году
Футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов считает, что Станислав Черчесов достойный тренер и смог бы работать в Бундеслиге.
08.12.2022 17:47
Футбол
Промес посетил соревнования по спортивной гимнастике и встретился с Мельниковой (фото)
Футболист побывал на Кубке Воронина.
08.12.2022 17:31
Футбол
Роналду отреагировал на слухи о его желании покинуть сборную Португалии
Ранее появлялась информация о его конфликте с главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем.
08.12.2022 16:43
Футбол
Ибрагимович заявил, что хочет победы сборной Аргентины на ЧМ-2022 ради Месси
Латиноамериканцы сумели пробиться в четвертьфинал турнира.
08.12.2022 16:28
Футбол
«Принцип «своих не бросаем» действует!» Что говорят о сенсационном обмене Грайнер на Бута
Обменом века впору называть сделку, совершенную Россией и США, в результате которой в Москву вернется предприниматель Виктор Бут, а в Америку - баскетболистка Бриттни Грайнер.
0,7 грамма гашиша против «тонн оружия». Как Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута
Власти России и США произвели обмен знаменитыми заключенными: баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается из нашей тюрьмы в Америку, а осужденный за торговлю оружием Виктор Бут – из американской тюрьмы в Россию.
Валиевой — «золото», на «серебро» и «бронзу» претендуют четверо, но не Трусова! Рейтинг фигуристок перед чемпионатом России
Обновленный хит-парад лучших одиночниц страны - по итогам серии Гран-при и в преддверии национального чемпионата, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.
203 сантиметра против 169, Ди Мария против «худшего тренера»! Как Нидерланды и Аргентина настраиваются на четвертьфинал ЧМ-2022
Футбольный мир предвкушает классическое противостояние между сборными Нидерландов и Аргентины, которые 9 декабря разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира в Катаре.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина: расклад и расписание трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 09.12.2022
«Плеймейкер» представляет два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре, которые пройдут 9 декабря с участием команд Неймара и Лионеля Месси.
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Смолкин испугался повестки, Щербакова гастролирует в Катаре, Морозова «развелась» с Нарижным. Что нового в фигурном катании
Одна из главных новостей фигурного катания: распался танцевальный дуэт Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного, созданный лишь перед началом этого сезона, но успевший зарекомендовать себя как один из лучших в стране.
Нидерланды и Аргентина «обречены» на 0:0? Главные цифры ЧМ-2022
Подводим самые интересные статистические итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика