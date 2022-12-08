Дмитрий Черышев заявил, что Де ла Фуэнте временно стал главным тренером сборной Испании

Российский тренер Дмитрий Черышев уверен, что Луис Де ла Фуэнте не пробудет длительное время на посту главного тренера сборной Испании.

«Что я скажу по поводу нового главного тренера? Ну, я думаю, что это лишь на первое время, пока испанцы будут искать тренера, пока будут разговаривать. Потому что никто не верил, что испанцы попадут в такую ситуацию на чемпионате мира. В данный момент он, наверно, пока будет исполнять обязанности», - приводит слова Черышева «ВсеПроСпорт».

Де ла Фуэнте, руководил молодежной сборной Испании не старше 21 года и выиграл с ней чемпионат Европы. Также команда Де ла Фуэнте побеждала на Евро в возрасте до 19 лет.

В системе национальных испанских команд приемник Луиса Энрике работает с 2013 года.