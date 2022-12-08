Фьюри - о себе и Роналду: Возраст ждать не будет

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объяснил спад капитана сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

«Если вы посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, он жил как яйцо в пироге мистера Киплинга.

Но даже при таких условиях Роналду сейчас на спаде... а теперь представьте боксера, которого избивали последние 20 лет.

Возраст ждать не будет, как бы ты ни жил», - сказал Фьюри британским журналистам.

Напомним, что ушедший из «Манчестер Юнайтед» Роналду не смог летом найти себе новую команду. Также форвард остался в запасе сборной Португалии во встрече против Швейцарии (6:1), состоявшейся в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.