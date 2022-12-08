Крымский федеральный университет в третий раз подряд выиграл чемпионат НСФЛ

Завершился очередной сезон Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ).

В финальном туре встречались претенденты на титул Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (КФУ) и Кубанский государственный университет (КубГУ).

Игра прошла в Краснодаре. Местной команде для завоевания титула нужна была победа, КФУ достаточно было удержать ничью.

В итоге, КФУ победил со счетом 2:1 и с преимуществом в 4 очка от КубГУ стал трехкратным чемпионом НСФЛ, причем все три победы в турнире были одержаны подряд.

Бронза досталась Чеченскому государственному университету, отставшего от чемпиона на 11 очков.