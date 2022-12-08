Игнатьев призывает вложить деньги на легионеров в юношеский футбол

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Смешная немножко ситуация. Нет такой стабильности и понимания, для чего все это необходимо. Ну и держать большую армию легионеров ради того, чтобы проводить чемпионат России, при этом зная, что выхлопа нет (Лиги чемпионов, Лиги Европы), смысла нет Видимо, считается, что деньги растрачивать нет никакого смысла. Правильнее, наверное, было бы вложить в юношеский футбол», - приводит слова Игнатьева «ВсеПроСпорт».

Добавим, что действующий лимит на легионеров был введен перед началом текущего сезона, согласно нему ограничение на заявку смягчили до 13 иностранцев, но при этом на поле по-прежнему можно выпустить не более восьми из них.