World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игнатьев призывает вложить деньги на легионеров в юношеский футбол

Ограничения могут ужесточить.
08 декабря 2022 22:21
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Смешная немножко ситуация. Нет такой стабильности и понимания, для чего все это необходимо. Ну и держать большую армию легионеров ради того, чтобы проводить чемпионат России, при этом зная, что выхлопа нет (Лиги чемпионов, Лиги Европы), смысла нет Видимо, считается, что деньги растрачивать нет никакого смысла. Правильнее, наверное, было бы вложить в юношеский футбол», - приводит слова Игнатьева «ВсеПроСпорт».

Добавим, что действующий лимит на легионеров был введен перед началом текущего сезона, согласно нему ограничение на заявку смягчили до 13 иностранцев, но при этом на поле по-прежнему можно выпустить не более восьми из них.

источник: «ВсеПроСпорт»
Это интересно:
Игнатьев призывает вложить деньги на легионеров в юношеский футбол
Ограничения могут ужесточить.
08.12.2022 22:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Крымский федеральный университет в третий раз подряд выиграл чемпионат НСФЛ
В заключительном для себя матче студенческого турнира КФУ играл со своим главным соперником из КубГУ.
08.12.2022 21:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фьюри - о себе и Роналду: Возраст ждать не будет
Непобедимому боксеру 34 года, а пятикратному обладателю «Золотого мяча» - 37.
08.12.2022 20:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Франция размажет Англию». Эвра - о четвертьфинале ЧМ-2022
Встреча между сборными состоится 10 декабря.
08.12.2022 20:44
Футбол
«Роскосмос» показал снимок одного из стадионов чемпионата мира в Катаре с орбиты
На фото запечатлена арена «Аль-Джануб».
08.12.2022 20:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Луис Энрике высказался после ухода с поста главного тренера сборной Испании
Специалист занимал эту должность с 2019 года.
08.12.2022 20:29
Футбол
Дмитрий Черышев заявил, что Де ла Фуэнте временно стал главным тренером сборной Испании
Наставник молодежки сменил на данном посту Луиса Энрике.
08.12.2022 20:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Виктор Гусев поспорил с гусем-предсказателем на полуфиналистов ЧМ
Виктор Гусев поспорил с гусем-предсказателем на полуфиналистов ЧМ
08.12.2022 19:07
Футбол
Скалони - о матче между сборными Аргентины и Нидерландов: За игрой будет приятно наблюдать
Встреча состоится завтра, 9 декабря.
08.12.2022 18:26
Футбол
Александр Тарханов: Можно оставить три-четыре легионера, но акцент должен быть на россиянах
Александр Тарханов: Можно оставить три-четыре легионера, но акцент должен быть на россиянах
Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о возможном ужесточении лимита в РПЛ.
08.12.2022 18:12
Футбол
автор: Савинова Дарья
«Принцип «своих не бросаем» действует!» Что говорят о сенсационном обмене Грайнер на Бута
Обменом века впору называть сделку, совершенную Россией и США, в результате которой в Москву вернется предприниматель Виктор Бут, а в Америку - баскетболистка Бриттни Грайнер.
0,7 грамма гашиша против «тонн оружия». Как Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута
Власти России и США произвели обмен знаменитыми заключенными: баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается из нашей тюрьмы в Америку, а осужденный за торговлю оружием Виктор Бут – из американской тюрьмы в Россию.
Валиевой — «золото», на «серебро» и «бронзу» претендуют четверо, но не Трусова! Рейтинг фигуристок перед чемпионатом России
Обновленный хит-парад лучших одиночниц страны - по итогам серии Гран-при и в преддверии национального чемпионата, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.
203 сантиметра против 169, Ди Мария против «худшего тренера»! Как Нидерланды и Аргентина настраиваются на четвертьфинал ЧМ-2022
Футбольный мир предвкушает классическое противостояние между сборными Нидерландов и Аргентины, которые 9 декабря разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира в Катаре.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина: расклад и расписание трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 09.12.2022
«Плеймейкер» представляет два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре, которые пройдут 9 декабря с участием команд Неймара и Лионеля Месси.
«Мы застряли в Москве-2018». Сборной Испании в Катаре поставили неутешительный диагноз
Поражение испанцев в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко (0:0, пенальти - 0:3) широко обсуждается во всем мире.
Смолкин испугался повестки, Щербакова гастролирует в Катаре, Морозова «развелась» с Нарижным. Что нового в фигурном катании
Одна из главных новостей фигурного катания: распался танцевальный дуэт Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного, созданный лишь перед началом этого сезона, но успевший зарекомендовать себя как один из лучших в стране.
Нидерланды и Аргентина «обречены» на 0:0? Главные цифры ЧМ-2022
Подводим самые интересные статистические итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Стыдно унижать человека, который так много отдал стране». Ситуация с Роналду на ЧМ-2022 вызвала бурную реакцию
Криштиану Роналду впервые с 2008 года начал матч сборной Португалии на скамейке запасных - и хет-трик заменившего его Гонсалу Рамуша в игре 1/8 финала против Швейцарии (6:1) еще больше расколол футбольную общественность в оценках происходящего.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика