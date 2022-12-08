Ван Гал ответил Ди Марии, назвавшим нидерландца худшим тренером в карьере

Наставник сборной Нидерландов Луи Ван Гал нашел, что ответить аргентинцу Анхелю Ди Марии, назвавшего специалиста худшим тренером в карьере.

«Он один из немногих игроков, придерживающихся такого мнения. Мне очень жаль, и мне грустно, что он это сказал. Мемфису тоже пришлось работать под моим руководством в «Манчестер Юнайтед», а теперь мы целуем друг друга в губы. Этот поцелуй в губы… Мемфис, поверь это нормально», - парировал Ван Гал на пресс-конференции матча Нидерланды - Арегентина.

Напомним, что игра пройдет 9 декабря в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Матч состоится в Лусаиле и начнется в 22:00 по Москве.