Венгер назвал плюсы проведения ЧМ зимой и предложил продолжить такую практику

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер предложил и дальше проводить ЧМ по футболу зимой, а также переориентироваться на африканские страны.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом. По нынешнему турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира - вполне рабочий вариант.

Да, у многих сборных не было времени хорошо подготовиться физически. Но по крайней мере все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими, потому что не могли подготовиться должным образом», - приводит слова французского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, ЧМ в Катаре стал первым в истории футбола зимним мундиалем. Турнир стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

9 декабря в первых двух четвертьфиналах встретятся Хорватия - Бразилия и Нидерланды - Аргентина. Днем позже в оставшихся матчах сыграют Англия - Франция и Марокко - Португалия.