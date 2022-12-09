Роналду после ЧМ-2022 подпишет контракт на два с половиной года с клубом из Саудовской Аравии

Испанский журналист Хосе Феликс Диас рассказал про будущее нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в клубном футболе.

«Он очень хорошо знает, что его будущее связано с саудовским футболом. Ему необходимо добраться туда, посмотреть, что представляет собой клуб, и принять решение о подписании. Это команда, которая хочет восстановить свое доминирование в Саудовском футболе. Контракт рассчитан на два с половиной года. Ему будут платить за игру и много денег за рекламу», - сказал журналист профильному изданию.

Основным претендентом на Роналду называется «Аль-Насср», помимо него появлялась информация об интересе со стороны «Аль-Хиляля».