Защитника сборной Англии Уайта выгнали из расположения команды, он не вернется в Катар

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт покинул расположение сборной Англии после конфликта с помощником главного тренера команды Гарета Саутгейта - Стивом Холландом.

По информации иностранной прессы, футболист не подготовился к командному собранию накануне встречи группового турнира ЧМ-2022 против сборной США. В итоге на глазах всей сборной произошла публичная ссора между игроком и наставником, после которой было принято о его отчислении из команды.

Сообщается, что Уайт больше не вернется в Катар.

Добавим, что 10 декабря англичанам предстоит провести четвертьфинальный матч против Франции.