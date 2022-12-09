Стал известен соперник московского «Спартака» на сборах в ОАЭ

Московский «Спартак» на сборах в ОАЭ проведет товарищеский матч с болгарским «Ботевом».

По информации клубной пресс-службы красно-белых, встреча с командой из Пловдива пройдет 27 января.

Добавим, что основной состав «Спартака» выйдет из отпуска 10 января и после медобследования отправится в Дубай, где проведет свой первый бор с 13 по 27 число.

Затем команда переместится в Абу-Даби на второй сбор с 30 января по 11 февраля. Там красно-белые примут участие в зимнем турнире с участием «Ростова», «Краснодара» и «Сочи».

Третий сбор у подопечных Гильермо Абаскаля запланирован с 14 по 20 февраля в турецком Белеке.