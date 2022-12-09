Абубакар Аббас: Я очень крут! Наслаждаюсь своей популярностью

— Каково это быть самым популярным человеком на этом чемпионате мира?

— Как бы сказать… я просто хорош! Я очень крут! И я наслаждаюсь своей популярностью, наслаждаюсь этим моментом.

— И ты все равно приходишь на работу каждый день?

— Да, каждый день я тут. Точнее, почти каждый. У меня есть выходные.

— Кого-то из знаменитостей уже встречал здесь? Может бывших футболистов?

— Футболистов нет. Но познакомился с CZN Burak. Он специально пришел ко мне на работу. А я даже не знал его. Просто понятия не имел, кто передо мной стоит, - сказал Аббас Sport24.