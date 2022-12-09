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Женская сборная России по футболу осталась на 26-м месте в рейтинге ФИФА

Команде удалось сохранить свое место, несмотря на отстранение от международных турниров по решению УЕФА.
09 декабря 2022 12:55
автор: Александр Евграфов

Женская сборная России осталась на 26-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на сайте организации.

Команда сохранила своей место, имея в актива 1717,06 балла, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную и клубы из России от участия в международных турнирах.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира сборная США, на второе место переместилась сборная Германии, обойдя команду Швеции. Выигравшая в этом году чемпионат Европы сборная Англии осталась четвертой.

В первой десятке сборная Канады вышла на шестую позицию, опередив команду Испании.

Десятка лучших женских сборных мира в рейтинге ФИФА:

1 (1) США - 2078,5 очка;

2 (3). Германия - 2073,73;

3 (2). Швеция - 2057,9;

4 (4). Англия - 2052,9;

5 (5). Франция - 2025,85;

6 (7). Канада - 2003,97;

7 (8). Испания - 2000,31;

8 (8). Нидерланды - 1996,79;

9 (9). Бразилия - 1983,32;

10 (10). КНДР - 1940...

26 (26). Россия - 1717,06.

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