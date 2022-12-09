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ФИФА не будет проводить чемпионаты мира раз в два года

Федерация продолжит придерживаться правила четырехлетнего цикла.
09 декабря 2022 13:05
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит придерживаться четырехлетнего цикла в организации и проведении чемпионатов мира по футболу, сообщают французские СМИ со ссылкой на главу технической группы ФИФА Арсена Венгера.

«Идея неплохая, но ее реализация повлечет полный пересмотр календаря квалификации. Мы не ищем решения сейчас, а продожаем придерживаться четырехлетнего цикла, в котором чередуются чемпионаты мира среди мужчин и женщин, чемпионат Европы и клубный чемпионат мира», - цитирует Венгера источник.

Также было признано, что проведение чемпионата мира зимой стало успешной идеей, и в случае проведения турнира в Африке, зимний период также будет рассмотрен как вероятный.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о намерении федерации рассмотреть предложение о проведении чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре как сейчас.

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