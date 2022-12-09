Главный тренер сборной Франции Дешам об Англии: У соперника нет слабых мест

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что у соперника действующих чемпионов мира, команды Англии, нет слабых мест, поэтому ставка будет сделана на быструю игру.

«Очевидно, что у сборной Англии нет слабых мест, есть то, что они делают возможно немного хуже, и мы должны этим воспользоваться. Когда мы действуем быстро, то у соперника не так много времени на организацию. Но скорость это еще не все», - цитируют Дешама французские СМИ.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре 10 декабря встретятся сборные Англии и Франции. Начало матча в 22:00 по московскому времени.