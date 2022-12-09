World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии

Нападающий вынужден был покинуть Катар после того, как его дом подвергся вооруженному ограблению.
09 декабря 2022 15:51
автор: Александр Евграфов

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся в расположение национальной команды, сообщают английские СМИ.

По данным источника, футболист уже принял участие в тренировке команды. Стерлинг покинул Катар и вернулся в Англию перед матчем 1/8 финала с Сенегалом в связи с вооруженным нападением на его дом, где в этот момент находилась его семья.

Тем не менее главный тренер сборной Гарет Саутгейт считает, что говорить о возможном выходе на поле пока рано.

«Мы оценим состояние перед игрой, ведь были пропущены тренировки и были два долгих перелета. Не лучшая подготовка к матчу», - отметил Саутгейт.

10 декабря в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Англии встретится со сборной Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Это интересно:
Дешам высказался о своем будущем в сборной Франции
Специалист отметил, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем матче против Англии.
09.12.2022 16:15
Футбол
Главный тренер сборной Португалии Сантуш опроверг информацию о конфликте с Роналду
Сантуш признал, что форвард был недоволен непопаданием в стартовый состав, но об уходе из сборной речи не было.
09.12.2022 16:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии
Нападающий вынужден был покинуть Катар после того, как его дом подвергся вооруженному ограблению.
09.12.2022 15:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
В Португалии уверены, что Роналду останется в запасе в матче против Марокко
На чемпионате мира в Катаре наступает стадия четвертьфиналов.
09.12.2022 15:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Главный тренер сборной Франции Дешам об Англии: У соперника нет слабых мест
Наставник действующих чемпионов мира настраивает команду на быструю игру.
09.12.2022 15:12
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глейзеры и другие акционеры «Манчестер Юнайтед» не получат выплаты по дивидендам
Клуб слишком много потратил на трансферном рынке.
09.12.2022 14:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
ФИФА не будет проводить чемпионаты мира раз в два года
Федерация продолжит придерживаться правила четырехлетнего цикла.
09.12.2022 13:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Четвертьфиналы ЧМ протеннисированы: вперед за бонусами!
Четвертьфиналы ЧМ протеннисированы: вперед за бонусами!
09.12.2022 12:59
Футбол
Женская сборная России по футболу осталась на 26-м месте в рейтинге ФИФА
Команде удалось сохранить свое место, несмотря на отстранение от международных турниров по решению УЕФА.
09.12.2022 12:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Абубакар Аббас: Я очень крут! Наслаждаюсь своей популярностью
Новая звезда на Чемпионате мира в Катаре - Абубакар Аббас. Жизнь которого поменялась кардинально. Простой парень из Кении Абубакар, приехал в Доху, чтобы в течение месяца сидеть на вышке и указывать направление к метро. И вдруг, он решил разнообразить свою деятельность, говорить в мегафон: «метро, метро». Проходящим болельщикам это показалось забавным. И они подхватили: после каждого «метро» от Аббасса они кричали «в ту сторону!»
09.12.2022 11:46
Футбол
Жаль, что без Гусева, зато с огненным полуфиналом Ротенберг — Федоров и Клавой Кокой! Каким будет Матч звезд КХЛ-2022
10 и 11 декабря в Челябинске пройдет праздник российского хоккея, который увенчает 13-й по счету Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, не состоявшийся в январе этого года.
Мага Магомедов заберет путевку в финал Гран-при! Расклад и ставки на Bellator 289
В ночь на 10 декабря в Анкасвилле пройдет турнир Bellator, который для российских болельщиков примечателен боем Магомеда Магомедова против Патрика Микса в рамках легчайшей категории.
«Бразильцы забьют больше одного хорватам, голландцы дадут бой, но пропустят от Месси». Прогнозы Булыкина на четвертьфиналы ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» своими ожиданиями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022: Хорватия – Бразилия и Нидерланды – Аргентина.
Марокко – Португалия, Англия – Франция: расклад и расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2022 10.12.2022
10 декабря нас ждет самая громкая четвертьфинальная вывеска чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием Килиана Мбаппе, Гарри Кейна и Криштиану Роналду.
Правила жизни Месси, который идет на рекорд чемпионатов мира
В случае победы 9 декабря над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Мессии практически гарантирует себе сумасшедший рекорд - 26 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Но в Катар он, конечно, прибыл не за красивыми цифрами, а за титулом.
«Принцип «своих не бросаем» действует!» Что говорят о сенсационном обмене Грайнер на Бута
Обменом века впору называть сделку, совершенную Россией и США, в результате которой в Москву вернется предприниматель Виктор Бут, а в Америку - баскетболистка Бриттни Грайнер.
0,7 грамма гашиша против «тонн оружия». Как Россия обменяла американскую баскетболистку Грайнер на Виктора Бута
Власти России и США произвели обмен знаменитыми заключенными: баскетболистка Бриттни Грайнер возвращается из нашей тюрьмы в Америку, а осужденный за торговлю оружием Виктор Бут – из американской тюрьмы в Россию.
Валиевой — «золото», на «серебро» и «бронзу» претендуют четверо, но не Трусова! Рейтинг фигуристок перед чемпионатом России
Обновленный хит-парад лучших одиночниц страны - по итогам серии Гран-при и в преддверии национального чемпионата, который пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.
203 сантиметра против 169, Ди Мария против «худшего тренера»! Как Нидерланды и Аргентина настраиваются на четвертьфинал ЧМ-2022
Футбольный мир предвкушает классическое противостояние между сборными Нидерландов и Аргентины, которые 9 декабря разыграют путевку в полуфинал чемпионата мира в Катаре.
Хорватия – Бразилия, Нидерланды – Аргентина: расклад и расписание трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 09.12.2022
«Плеймейкер» представляет два четвертьфинальных матча чемпионата мира в Катаре, которые пройдут 9 декабря с участием команд Неймара и Лионеля Месси.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика