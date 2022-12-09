Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся в расположение национальной команды, сообщают английские СМИ.

По данным источника, футболист уже принял участие в тренировке команды. Стерлинг покинул Катар и вернулся в Англию перед матчем 1/8 финала с Сенегалом в связи с вооруженным нападением на его дом, где в этот момент находилась его семья.

Тем не менее главный тренер сборной Гарет Саутгейт считает, что говорить о возможном выходе на поле пока рано.

«Мы оценим состояние перед игрой, ведь были пропущены тренировки и были два долгих перелета. Не лучшая подготовка к матчу», - отметил Саутгейт.

10 декабря в 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Англии встретится со сборной Франции. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.