Главный тренер сборной Португалии Сантуш опроверг информацию о конфликте с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что никакого конфликта с нападающим Криштиану Роналду из-за его непопадания в стартовый состав у него не было, сообщают португальские СМИ.

Сантуш отметил, что он поговорил с Роналду перед матчем и сняли все вопросы.

«Криштиану был недоволен, ведь он всегда был в стартовом составе. Но это был спокойный разговор, в котором каждый высказал свое мнение. Да, ему было непросто принять это, но все прошло спокойно. Он ни раз не сказал, что хочет покинуть сборную», - цитирует Сантуша источник.

Ранее сообщалось, что между Роналду и Сантушем вспыхнул конфликт после того, как Роналду остался на скамейке запасных в матче 1/8 финала со Швейцарией. После него Роналду заявил о готовности покинуть сборную.

В субботу сборная Португалии сыграет в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре с командой Марокко. Начало матча в 18:00 по московскому времени.