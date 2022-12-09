Дешам высказался о своем будущем в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии матча в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре против Англии высказался о своем будущем в национальной команде.

«Мое будущее и приход Зидана? Спасибо за вопрос, сейчас не время говорить об этом», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между сборными Франции и Англии состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Бразилии Витором Сампайо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.