Энрике может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщают испанские СМИ.

По информации источника, руководство «МЮ» недовольно результатами команды, и может отправить в отставку Эрика тен Хага, если ситуация не изменится к лучшему во второй половине сезона, заменив голландца на Энрике.

В то же время, кандидатурой Энрике интересуются в мадридском «Атлетико», руководство которого также не определилось с будущим тренера Диего Симеоне.

В декабря Энрике объявил об отставке с поста главного тренера национальной команды после поражения в 1/8 финала чемпионата мира от сборной Марокко. Преемником Энрике в сборной стал бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.