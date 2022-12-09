Льорис считает, что сборная Англии готова бороться за победу на ЧМ-2022

Вратарь сборной Франции Уго Льорис дал комментарий в преддверии четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Англии.

«Англия дошла до полуфинала на последнем чемпионате мира и заняла второе место на Евро - они реально прогрессируют. Эта команда готова бороться за трофеи», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между сборными Франции и Англии состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Бразилии Витором Сампайо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.