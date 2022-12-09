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Квинси Промес может получить гражданство России

Руководство «Спартака» уже инициировало данный процесс.
09 декабря 2022 17:35

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Отмечается, руководство красно-белых уже инициировало процесс оформления паспорта нидерландцу.

Напомним, что форвард вернулся в команду в 2021 году. В текущем сезоне Промес провел 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

К слову, действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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