Квинси Промес может получить гражданство России

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Отмечается, руководство красно-белых уже инициировало процесс оформления паспорта нидерландцу.

Напомним, что форвард вернулся в команду в 2021 году. В текущем сезоне Промес провел 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

К слову, действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.