«Нас поддерживает целый континент». Тренер сборной Марокко - о матче с Португалией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал комментарий в преддверии четвертьфинала чемпионата мира-2022 против национальной команды Португалии.

«Я горжусь страной, командой и тем, что мы достигли этого этапа. Мы представляем Марокко, наш народ. Нас поддерживает целый континент», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между соперниками состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Аргентины Факундо Тельо. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.