После первого тайма матча 1/4 финала между сборными Бразилии и Хорватии счет не открыт

После первого тайма в четвертьфинальном матче между сборными Бразилии и Хорватии счет не открыт.

Команды поровну владели мячом, но по воротам соперника чаще били бразильцы. У них пять ударов против трех у хорватских футболистов. Три удара пятикратных чемпионов мира пришлось в створ ворот, хорватская команда в створ ворот не попадала.

Игроки команд получили по одной желтой карточке. Были предупреждены Данило (Бразилия) и Марсело Брозович (Хорватия).

Победитель этого матча встретится в полуфинале с победителем пары Нидерланды-Аргентина.