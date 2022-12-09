Погребняк назвал сборную Нидерландов теневым фаворитом в матче с Аргентиной на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионат мира-2022 в Катаре между национальными командами Нидерландов и Аргентины.
«Нидерланды - теневые фавориты предстоящего матча, у них большой потенциал. Встреча с Аргентиной станет их первым серьезным испытанием», - приводит слова экс-футболиста «РБ-Спорт».
Напомним, что встреча между национальными командами состоится сегодня, 9 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Испании Матеу Лаосом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
источник: «РБ-Спорт»