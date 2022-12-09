Погребняк назвал сборную Нидерландов теневым фаворитом в матче с Аргентиной на ЧМ-2022

Валерий Карпин: В «МЮ» Роналду тоже уже не блистал, не всегда играл

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение по решению тренерского штаба сборной Португалии посадить на скамейку запасных нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).