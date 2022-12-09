«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Далотом

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с португальским защитником Диогу Далотом. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что встреча для обсуждения новой сделки ожидается после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года с опцией пролонгирования на еще один сезон.

Напомним, что футболист перебрался в стан «красных дьяволов» из «Порту» в июле 2018 года за компенсацию в размере 22 миллионов евро. С тех пор он провел за манкунианцев 85 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.